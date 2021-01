Videoüberwachung am Wiener Reumannplatz kommt

Nach den Krawallen in der Silvesternacht in Wien-Favoriten einigte man sich nun auf eine permanente Videoüberwachung des Reumannplatzes. Die Kameras sollen auf Lichtmasten montiert werden.

Am Reumannplatz in Wien-Favoriten wird eine permanente Videoüberwachung installiert. Dies ist eines der Ergebnisse jenes Sicherheitsgipfels, der nach den Krawallen in der Silvesternacht am Dienstag über die Bühne gegangen ist.