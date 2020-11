VfGH soll möglichen Widerspruch von Lockdown und Kulturfreiheit klären

Der VfGH wird sich demnächst mit der Frage beschäftigen müssen, ob der Lockdown im Kultur-Bereich im Widerspruch zur Freiheit der Kunst steht. Es werden bereits Individualanträge von Betroffenen gesammelt.

Florian Krumpöck will Verfassungsklage einbringen

Ziel sei es auch, einen öffentlichen Diskurs darüber zu befördern, dass es verschiedene garantierte Grundrechte gebe, schilderte Proksch im Gespräch mit der APA: "Das Recht auf Schutz des Lebens kann nicht per se als Killerargument dienen, alle anderen Rechte des Grundrechtskatalogs außer Kraft zu setzen." - "Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Sauer aufgestoßen ist mir, dass Religionsgemeinschaften freiwillig darüber entscheiden dürfen, ob sie schließen oder nicht", sagte Krumpöck. Kultureinrichtungen würden dagegen per Verordnung geschlossen, obwohl sie große Anstrengungen für einen sicheren Betrieb unternommen hätten und auch keinerlei besondere Beteiligung am Infektionsgeschehen nachweisbar wäre, so der Künstler und Kulturmanager, der im ersten Lockdown im Frühjahr mit einem gemeinsamen Offenen Brief mit anderen Intendanten für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte.