Verwirrung in Italien: Wer soll Grünen Pass kontrollieren?

Unklarheiten über die Kontrolle des Grünen Passes und der Personalausweise sorgen derzeit für Auseinandersetzungen in Italien. In vielen Bereichen ist nicht klar, wer die Gültigkeit prüfen soll.

Das Innenministerium kündigte rigorose Kontrollen an, um sicherzustellen, dass das Zertifikat für den Zugang zu den Innenbereichen von Restaurants, Kinos, Museen und Theatern bis zu Orten für Sportveranstaltungen oder Events genutzt werde, doch in vielen Bereichen bleibt unklar, wer die Gültigkeit des Nachweises prüfen soll.

Unklarheiten über Prüfung des Impfzertifikats

In einer Gruppe, "die zu 90 Prozent geimpft ist, führt diese Maßnahme zu starken Spannungen", protestierten die Gewerkschaften am Donnerstag in einer Presseaussendung. Auch der Verband der Aufseher bei Sportevents und Shows will nicht die Verantwortung der Kontrolle des Grünen Passes übernehmen.