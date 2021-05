Versuchter Raubmord: Polizei Wien sucht diese Männer

Die Wiener Polizei sucht immer noch nach mutmaßlichen Trafikräubern, die einen Trafikanten in Wien-Fünfhaus mit einem Messer verletzt haben sollen. Der Verdacht wurde auf versuchten Mord ausgeweitet.

Auf Trafikant eingestochen

Dieser Tatverdächtige soll am 17. Februar in eine Trafik in Wien 15 gegangen sein, den 52-jährigen Verkäufer mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Nachdem der 52-Jährige dieser Aufforderung nicht nachgekommen war, soll der unbekannte Täter mehrmals auf das Opfer eingestochen haben.