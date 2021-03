Mutmaßlicher Räuber stach auf Verkäufer ein: Hinweise erbeten

Am 17. Februar soll es zu einem schweren Raub in einer Wiener Trafik gekommen sein. Dabei wurde auf den Verkäufer mit einem Messer eingestochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am 17. Februar sollen drei Männer gegen 17.55 Uhr einen schweren Raub in einer Trafik in Wien-Fünfhaus begangen haben. Einer der Tatverdächtigen soll dabei ins Geschäft gegangen sein, den 52-jährigen Verkäufer mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben.