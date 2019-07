Versuchter Raub in Wien-Simmering: Mutmaßlicher Täter ausgeforscht

Bereits am 25. Juni soll ein 16-Jähriger versucht haben, einer 70-Jährigen die Tasche zu stellen. Die Frau hielt die Tasche jedoch so fest, dass es dem jungen Mann nicht gelang. Nun konnte der mutmaßliche Täter ausgeforscht werden.

Ein am Sonntag in Wien-Simmering gefasster Einbrecher soll auch ältere Frauen in Wien ausgeraubt haben. Der 16-jährige Serbe wurde von seinem 19-Jährigen Komplizen in dessen Einvernahme mehrerer Überfälle beschuldigt. Einen Raubversuch konnte die Polizei bereits klären. Im Juni soll der 16-Jährige versucht haben, einer 70-Jährigen die Einkaufstasche zu entreißen.

70-Jährige hielt Tasche zu fest: Täter flüchtete

Am 25. Juni war eine 70-Jährige in der Rohrhofergasse in Wien-Simmering gegen 18 Uhr auf dem Weg nach Hause. Dabei hatte sie die Riemen ihre Einkaufstasche um ihr Handgelenk gewickelt. Plötzlich bemerkte sie, dass jemand von hinten an der Tasche riss. Ein Mann versuchte, ihr die Tasche vom Handgelenk zu reißen.

Da die 70-Jährige ihre Tasche derart festhielt, gelang es dem Täter nicht, ihr die Taschen zu entreißen. Jedoch vielen einige Gegenstände aus der Tasche. schließlich gab der Täter seine Bemühungen auf und flüchtete. Die Frau ging nach Hause und verständigte die Polizei.

Einbrecher beschuldigt Kumpanen: Taschendieb ausgeforscht

Wie bereits am 8. Juli berichtet wurde, konnten in Wien-Simmering zwei junge Männer im Alter von 16 und 19 angehalten und festgenommen werden, nachdem sie an einem Fahrzeug hantiert hatten. Bei diesem Vorfall waren sie einen Rucksack über einen Zaun. Darin wurde Diebesgut und Einbruchswerkzeug sichergestellt. Bei der Einvernahme beschuldigte der 19-Jährige den 16-Jährigen, Handtaschen älterer Frauen in Wien-Simmering geraubt zu haben.

Nachdem der 70-Jährigen ein Bild des 16-jährigen Serben gezeigt wurde, konnte die Frau diesen eindeutig wiedererkennen.

(Red)