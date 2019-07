Festnahme nach Einbruch in Restaurant in Wien-Simmering

Beamte konnten am Sonntag zwei Männer (16, 19) in der Schemmerlstraße in Wien-Simmering festnehmen. Die beiden wollten in ein Fahrzeug einbrechen. Es stellte sich heraus, dass sie zuvor in ein Lokal eingebrochen waren.

Am 7. Juli gegen 23:30 Uhr wurden die Beamten verständigt, da eine Alarmanlage eines Kfz in Wien-Simmering hörbar war. Als die Polizei eintraf, nahmen sie zwei Personen (16 und 19, serbische Staatsbürger) wahr, die an einem Fahrzeug hantierten.

Einbruch in Restaurant in Wien-Simmering