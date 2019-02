Versuchter Pkw-Einbruch in Wien-Hernals: Verdächtige gefasst

Für zwei mutmaßliche Autoeinbrecher klickten gestern in Wien-Hernals die Handschellen. Dabei trugen sie auch Kokain bei sich.

Die Wiener Polizei observierte am Mittwochbei einer Streife zwei mutmaßliche Diebe in Wien-Hernals. Als die beiden Männer (33 und 25) schließlich einen abgestellten PKW in der Hernalser Hauptstraße aufbrachen, erfolgte die Festnahme. Beide Personen befinden sich in Haft.