Verschleppte Herzinfarkte: Brustschmerzen rasch abklären

Auswirkungen der Corona-Krise: Seit Pandemie-Beginn ist die Zahl der Patienten mit akutem Herzinfarkt an der Abteilung für Kardiologie von AKH und MedUni Wien um 26 Prozent gesunken.

Außerdem verlängerte sich pandemiebedingt die Zeit von den ersten Symptomen bis zum Eintreffen im Krankenhaus von rund sechseinhalb auf 18 Stunden. Zugleich starben mehr Herzinfarktpatienten außerhalb des Spitals, teilte das Universitätsklinikum AKH Wien am Donnerstag mit. Schmerzen in der Brust gehören so rasch wie möglich abgeklärt.