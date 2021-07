Verschärfte Einreiseregeln in Tschechien ab Freitag

Ab Freitag gelten verschärfte Einreiseregeln in Tschechien. Es gilt eine Testpflicht, außer man ist bereits seit mindestens 14 Tagen vollständig geimpft.

In Tschechien treten an diesem Freitag verschärfte Einreiseregeln für Urlauber aus Österreich in Kraft. Die Tourismusbranche des Landes befürchtet nun einen erneuten Einbruch bei den Besucherzahlen. "Jede derartige Barriere ist ein Hindernis für Urlauber", sagte der Präsident des tschechischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Vaclav Starek, am Donnerstag.