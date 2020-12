Versand von Gratis-FFP2-Masken läuft langsam an

Die ersten Gratis-FFP2-Masken für Personen über 65 Jahre wurden am 23. Dezember verschickt und am 24. Dezember zugestellt, hieß es am Montag aus dem Gesundheitsministerium auf APA-Anfrage.

Bis alle Betroffenen versorgt sind, wird es allerdings bis zur dritten Jänner-Woche dauern.

Post verschickt FFP2-Masken ab 1,7 Millionen Personen über 65 Jahre

Vorgesehen ist die Verteilung von je zehn derartigen Masken an insgesamt 1,7 Millionen Personen im Alter von über 65 Jahren. Verschickt werden die Masken per österreichischer Post direkt an die Haushalte, um potenziell gesundheitsgefährdende Kontakte für die über 65-Jährigen zu minimieren. Ziel ist, die ältere Bevölkerung besser gegen das Coronavirus zu schützen, da ja FFP2-Masken eine höhere Schutzwirkung als der simple Mund-Nasen-Schutz bieten. Die simple MNS-Maske dient ja in erster Linie dem Schutz anderer Personen.

Prozess bis zur 3. Jänner-Woche abgeschlossen

Nach dem Versand der "ersten Tranche" an FFP2-Masken am 23. Dezember werden nun weitere Tranchen in dieser Woche - beginnend mit Montag - auf den Postweg gebracht. "In der dritten Jänner-Woche wird dieser Prozess abgeschlossen sein", so die Auskunft aus dem Büro von Gesundheitsminister Rudolf Anschober.