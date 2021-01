Verlagsförderung in Österreich wird dauerhaft erhöht

Gute Nachrichten für das heimische Verlagswesen: Die seit 1992 bestehende österreichische Verlagsförderung wird dauerhaft erhöht.

Die 2020 ausgeschüttete coronabedingte Sonderförderung von 800.000 Euro werde es weiterhin geben, gab das Kunst- und Kulturstaatssekretariat am Donnerstag bekannt. Die nun drei Millionen Euro jährlich werden künftig in vier Tranchen zuerkannt, so dass bei den Förderungen der Frühjahrs- und Herbst- Programme jeweils auch Mittel für Werbung und Vertrieb vergeben werden.