Verlängerung der Kurzarbeit verschoben

Die Verlängerung der Kurzarbeit wird auf nächste Woche verschoben, künftig soll es zwei Varianten geben. Diskussionen gibt es noch über Laufzeit und Selbstbehalt bei der langfristig geplanten Version.

Zweite Variante der Kurzarbeit wird ausgehandelt

Derzeit rund 330.000 Personen in Kurzarbeit

Kurzarbeit seit März 2020

Unternehmen können die Corona-Kurzarbeit seit März 2020 in Anspruch nehmen. In Kurzarbeit befindliche Arbeitskräfte erhalten zwischen 80 und 90 Prozent vom vor der Kurzarbeit bezogenen Nettoentgelt. Der Arbeitszeitausfall je Beschäftigten muss in der Covid-19-Kurzarbeit Phase 4 mindestens 20 Prozent und maximal 70 Prozent (in Ausnahmefällen 90 Prozent) betragen.