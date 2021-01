Verlängerter Lockdown lässt BIP-Plus wackeln

Nach Ansicht von Wifo-Chef Christoph Badelt könnte die Wirtschaftswachstumsprognose von 2,5 Prozent für heuer bei einer wesentlichen Verlängerung des jetzigen Lockdowns "nicht mehr haltbar" sein.

Ob man das tun solle oder nicht, sei aber keine ökonomische Frage, sondern eine gesundheitspolitische, so Badelt am Donnerstagabend in der "ZiB1" des ORF-Fernsehens.