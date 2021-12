Verhaltener Start für Hoteliers in Wintersaison

Die heimischen Hoteliers melden für den November, den ersten Monat der Wintersaison, 3,29 MillionenNächtigungen. Damit starteten sie deutlich unter dem Vorkrisenniveau.

"Im Vergleich zum Vorjahr, in dem bereits ab 3. November ein Lockdown galt, verzeichneten die heimischen Beherbergungsbetriebe im November 2021 zwar drei Mal so viele Nächtigungen, das sind allerdings um 38 Prozent weniger als im November 2019 vor der Corona-Krise", so Statistik Austria-Chef Tobias Thomas.