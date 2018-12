Vergessen den Kran einzufahren: Lkw riss Stromkabel in Wien-Donaustadt ab

Am Mittwoch riss ein Lkw, der noch den Kran ausgefahren hatte, ein Stromkabel in der Groß-Enzersdorfer Straße, in Wien-Donaustadt, ab und verursachte dadurch kurzfristige Umleitungen.

Ein 48-jähriger Mann fuhr am 12. Dezember gegen 09:30 Uhr mit einem Lkw in den Kreuzungsbereich Groß Enzersdorfer Straße / Saltenstraße im 22. Bezirk ein. Der Mann dürfte zuvor vergessen haben den Kran des Lkws einzufahren. Durch den Ausleger wurde ein über der Fahrbahn gespanntes stromführendes Kabel abgerissen und mitgeschliffen.