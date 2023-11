Verdächtiger wegen Vergewaltigung und Raub an 92-jähriger Wienerin festgenommen

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem brutalen Überfall und der Vergewaltigung einer 92-jährigen Frau am 11. Oktober in einem Pensionistenheim in Wien-Wieden identifiziert.

Bei dem Verdächtigen handelt sich um einen 25-jährigen Algerier, der von den Ermittlern festgenommen wurde. Die Polizei konnte am Tatort DNA-Spuren des Mannes sichern. Aufgrund seiner bereits bestehenden Inhaftierung in Linz wegen Eigentumsdelikten war es möglich, eine Verbindung herzustellen.

92-Jährige war in Heim brutal überfallen und vergewaltigt worden

Gegen 18.00 Uhr drang der Täter in die Wohnung der älteren Frau ein und griff sie an, indem er die Seniorin an das Bett fesselte. Anschließend kam es zu sexuellen Übergriffen. Der Täter durchsuchte das Zimmer nach Wertgegenständen und stahl der Frau Schmuck und ihre Armbanduhr, bevor er mit seiner Beute floh. Eine Pflegerin entdeckte die verletzte 92-jährige Frau und rief sofort den Rettungsdienst sowie die Polizei. Die Seniorin wurde von den medizinischen Fachkräften des Berufsrettungsdienstes Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

