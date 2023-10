In Wien-Wieden kam es in einem Seniorenwohnheim zu einem schweren Raub.

In Wien-Wieden kam es in einem Seniorenwohnheim zu einem schweren Raub. ©APA/Canva.com

In Wien-Wieden kam es in einem Seniorenwohnheim zu einem schweren Raub. ©APA/Canva.com

Schwerer Raub in Wiener Seniorenwohnheim: 92-Jährige am Bett fixiert, missbraucht und verletzt

Am Dienstagabend kam es zu einem schweren Raub in einem Seniorenwohnheim in Wien-Wieden. Ein Mann soll dabei eine 92-Jährige in ihre Wohneinheit gedrängt, sie am Bett fixiert und das Zimmer durchwühlt haben. Auch zu einem Missbrauch der Seniorin soll es gekommen sein. Er fügte der Frau Gewalt zu und riss ihre Schmuckstücke vom Körper.

Nach Informationen der APA soll am Tatort ein entsprechendes Beweismittel gefunden worden sein. Die Polizei wollte das nicht bestätigen.

Zu dem Vorfall soll es gegen 18 Uhr gekommen sein. Nachdem er der Frau Gewalt zugefügt und sie beraubt hatte, flüchtete der Mann. Das verletzte Opfer wurde von einer Pflegerin gefunden, die unverzüglich die Rettungskette in Gang setzte. Die 92-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das LKA Wien ermittelt und steht auch im Austausch mit dem Betreiber des Seniorenwohnheimes.