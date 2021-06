Verdacht: Versuchter Raub im 15. Bezirk

Der 15. Bezirk als Schauplatz eines versuchten Raubs: Dazu soll es am 1. April 2021 gekommen sein. Die Landespolizeidirektion Wien bittet um Hinweise.

Wer der Mann ist, steht aktuell in den Sternen. Er wird verdächtigt, den 1. April 2021 für den Versuch genutzt zu haben, einem 59-Jährigen dessen Portemonnaie zu entwenden. Das hat die Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung bekanntgegeben. Schauplatz soll laut dem Verdacht der Eingangsbereich eines Gebäudes im 15. Wiener Bezirk gewesen sein. Der 59-Jährige soll eigener Aussage zu Folge den Diebstahlversuch registriert haben und im Anschluss daran von dem Unbekannten angegriffen worden sein. Er hatte Verletzungen an verschiedenen Stellen des Körpers.