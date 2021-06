46-Jähriger schlug auf Polizist in Wien-Liesing ein

Am Montag wurde ein 46-Jähriger in Wien-Liesing festgenommen, nachdem er in einer Polizeiinspektion randalierte. Ein Polizist wurde dabei durch Faustschläge verletzt.

Nachdem ein 46-Jähriger (Stbg.: Österreich) am 31. Mai einen Polizisten im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes in Wien-Liesing unvermittelt von hinten rempelte, wurde er in die Polizeiinspektion Purkytgasse gebracht.

Polizist in Wien-Liesing durch Faustschläge verletzt

Beim Betreten der Inspektion trat der Mann die Türe der Sicherheitsschleuse auf und beschädigte dabei die Innenwand. Den Beamten gegenüber vierhielt sich der 46-Jährige zunehmend aggressiver, sodass er festgenommen werden musste.