Verbände arbeiten an Richtlinien für Breitensport

Für den 1. Mai wurde der Neustart für den Breitensport in Österreich angekündigt. Derzeit fixieren Fachverbände Richtlinien für viele Outdoor-Freizeitsportler.

Ab 1. Mai: Freiluftsportarten ohne Körperkontakt wieder erlaubt



Die Aufhebung der seit mehr als einem Monat geltenden Betretungsverbote für Trainingsstätten aufgrund der Corona-Pandemie wird aber auf Freiluft-Sportarten ohne Körperkontakt wie Tennis, Golf, Reiten und Leichtathletik beschränkt sein. Sportminister Werner Kogler kündigte in der Vorwoche an, dass Mannschafts-, Indoor- und Kampfsportarten noch länger warten müssen. Das Sportministerium schreibt hierzu auf seiner Webseite von einer Beibehaltung von "wohl noch bis in den Herbst".