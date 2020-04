Diverse Sportstätten werden ab 1. Mai wieder geöffnet

Ab 1. Mai sollen verschiedene Sportstätten für den Breitensport wieder geöffnet werden. Das teilte Sportminister Werner Kogler am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit.

"So viel wie möglich zulassen, so wenig wie möglich einschränken", sagte Kogler und appellierte an den "Hausverstand", den jeder bei der Sport-Ausübung einschalten solle. Die Corona-Abstandsregeln müssen weiter eingehalten werden.