Veranstaltungen zur EU-Wahl als Vorbereitung für Schüler

In Österreich haben Jugendliche bereits seit vielen Jahren ab dem Alter von 16 Jahren das Recht zu wählen, und die nächste bedeutende Wahl steht im Juni 2024 an - die Europawahl.

Aus diesem Grund widmet sich das Zentrum Polis, eine Initiative des Bildungsministeriums für politische Bildung, in der ersten Jahreshälfte verstärkt der politischen Bildung von Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit der EU-Wahl. Sie möchten durch spezielles Informationsmaterial, Veranstaltungen und Social-Media-Aktivitäten das Wissen der Jugendlichen über die EU vertiefen.

"Aktionstage politische Bildung" für Schulen

Zu den geplanten Aktivitäten gehören unter anderem verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der "Aktionstage politische Bildung", Aktualisierungen der Dossiers zu den Themen Europa und Wahlen sowie die Anpassung an die bevorstehende Europawahl. Newsletter und die Zeitschrift "polis aktuell" werden ebenfalls auf das Thema EU-Wahl eingehen.

Im Rahmen der Initiative "Europa in der Schule", die vom Zentrum Polis betreut wird und eine Zusammenarbeit zwischen dem Bildungsressort, der Vertretung der Europäischen Kommission und den Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich darstellt, wird es auch Ausgaben des Formats "Europa 30 Minuten+" geben. Dabei haben Schulklassen die Möglichkeit, Experten online Fragen zum Thema Europa zu stellen. Es sind auch spezielle Angebote für die rund 100 österreichischen Botschafterschulen des Europäischen Parlaments geplant, in denen das Bewusstsein für Europa, das Europäische Parlament und die europäische Demokratie bei jungen Menschen besonders gefördert werden soll.