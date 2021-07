Veranstalter: Anträge für "Schutzschirm II" möglich

Ab sofort können Anträge für den erhöhten Veranstalterschutzschirm gestellt werden. Die Förderhöhe wurde von 2 Mio. Euro auf 10 Mio. Euro pro Veranstalter erhöht.

Um der Eventbranche in Coronazeiten mehr Planungssicherheit zu ermöglichen, hat die Regierung vergangenen Herbst einen "Veranstalterschutzschirm" mit einem Volumen von 300 Mio. Euro ins Leben gerufen. Die Fördersumme pro Veranstalter wurde kürzlich von 2 auf 10 Mio. Euro erhöht, Antrage dafür sind ab sofort möglich, wie Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Dienstag per Aussendung bekannt gab.