Veloce: Kündigung vor Betriebsratsgründung

Die Gewerkschaft vida kritisiert den Kurierdienst Veloce: Dieser habe drei Tage nach Einberufung einer Betriebsversammlung Fahrradboten, die die Kundmachung unterschrieben haben, gekündigt.

Gewerkschaft kritisiert Veloce scharf

"Es ist unfassbar, wie Betriebe versuchen, ihre Beschäftigten klein zu halten. Und das nur, weil man Angst hat, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann mitreden und Probleme in die Öffentlichkeit bringen", sagte Helmut Gruber, Wiener Landesvorsitzender der Gewerkschaft vida und Vizepräsident der AK Wien, am Freitag in einer Aussendung. Dieses "gewerkschafts- und mitarbeiterfeindliche Verhalten" von Veloce werde man mit allen Mitteln bekämpfen.