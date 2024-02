Velani Café in Wien: Ein gastronomisches Abenteuer der veganen Art

Das Velani Café in Wien hat uns mit seiner frischen Interpretation der traditionellen österreichischen Küche angesprochen. Die Kombination von traditionellen Gerichten mit einem veganen Twist und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern hat uns fasziniert.

Vegane Restaurants boomen nach wie vor in Österreichs Bundeshauptstadt. Doch meistens wird dafür auf die asiatische Küche oder Fusion Kitchen gesetzt. Im Velani gibt es ein anderes Konzept: Hier will man Österreichs Wirtshausküche in vegan umsetzen. Wie sehr gelingt das?

Wovon wir überrascht waren

Wir waren überrascht von der kreativen Speisekarte, die Traditionelles und Innovatives auf eindrucksvolle Weise verbindet. Das Wiener Schnitzel, der süße Kaiserschmarrn und der next level Seitan haben unseren Gaumen auf eine abenteuerliche Reise geschickt.

Wofür wir wiederkommen

Die ruhige und friedliche Atmosphäre des Velani Cafés lädt zum Verweilen ein und bietet einen Gegenpol zum hektischen Treiben der Stadt. Die einladende Mischung aus zeitgemäßem Komfort und Wiener Charme, die freundliche Bedienung und die hervorragenden veganen Gerichte sind Grund genug, wieder zu kommen.

Über das Velani Café

Zu dem greifbaren, umwerfenden Duft traditioneller österreichischer Gerichte gesellt sich ein neuer Duft, der den Rhythmus eines modernen, bewussten Lebensstils vorgibt. Ein Hauch von frischer Innovation, angereichert mit verantwortungsbewusstem Denken - das ist das Velani, ein Pionier der veganen Küche in Wien. Hier werden Gerichte serviert, die ihren Ursprung in der Wiener Küche haben, aber einen veganen Twist erhalten, der den Gaumen überrascht. In einer Welt, die auf allen Ebenen nach Nachhaltigkeit strebt, kooperiert das Velani mit neuen, innovativen Lebensmittelherstellern und bezieht den Großteil seiner Produkte von regionalen Partnern. Die Inhaber und das Team arbeiten mit Leidenschaft daran, die Wiener Küche in veganer Qualität weltweit zu etablieren.

Das Angebot

Das Velani spricht in seiner Speisekarte eine geschmackvolle Sprache, die einen überraschenden Mix aus traditionellen und innovativen Gerichten hervorbringt. Hier ist das Wiener Schnitzel nicht einfach nur ein Wiener Schnitzel, sondern ein gelungenes Beispiel dafür, wie die moderne vegane Küche den Klassiker neu interpretiert. Hier kann man sich auch in die zarten Falten eines unerwartet süßen Kaiserschmarrns verlieben - wieder komplett vegan und trotzdem unglaublich lecker. Und wenn Sie dachten, Seitan sei nur ein einfacher Fleischersatz, dann warten Sie, bis Sie Velanis next level Seitan probiert haben.

Lage & Ambiente

Das Velani thront mit ruhiger Anmut in der Schönbrunner Straße und lädt nicht nur mit seinen kulinarischen Schätzen, sondern auch mit seinem einladenden Ambiente zum Verweilen ein. Es ist ein Ort, der der Hektik der Stadt trotzt und eine ruhige Atmosphäre zum Essen und Genießen bietet. Die U-Bahn ist nur einen Steinwurf entfernt, was die Anreise erleichtert. Das Interieur ist eine Mischung aus zeitgemäßem Komfort und Wiener Charme, ein Raum, der das Gefühl vermittelt, Teil der Tradition und der modernen Bewegung zu sein.

Adresse: Schönbrunner Straße 235, 1120 Wien

Website: velani.at

Preisklasse: €€

Unsere Empfehlung