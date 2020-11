VCÖ sieht NoVA-Erhöhung als Anreiz für Klimaschutz

Der VCÖ sieht die angekündigte Erhöhung der NoVA als guten Lenkungseffekt, damit Unternehmen künftig stärker auf emissionsarme oder -freie Pkw setzen, schließlich wird für Firmenautos künftig eine Abgabe fällig.

Zwei Drittel der Neuwagen sind Firmen-Kfz, Wien als Spitzenreiter

Zwei Drittel der neuen Autos wurden im Vorjahr auf Firmen und andere juristische Personen neu zugelassen, in Wien sogar 77 Prozent, berichtet der VCÖ. "In allen Bundesländern lag der Anteil über 50 Prozent. Wenn sich Firmen beim Neuwagenkauf gegen klimaschädliche Spritfresser und für emissionsfreie oder spritsparende Modelle entscheiden, wird der CO2-Ausstoß des Pkw-Verkehrs reduziert und die Betriebe sparen sich gleichzeitig einiges an Geld, etwa indem sie auch niedrigere Spritkosten haben", so VCÖ-Mann Michael Schwendinger am Sonntag in einer Aussendung.