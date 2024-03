Vater türmte mit Kindern aus Wiener Wohnung: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Nach einem Feuer vor rund einem Monat in einer Familienwohnung in Wien-Floridsdorf und der kurzzeitigen Abgängigkeit eines Vaters mit seinen Kindern im Alter von zwei und fünf Jahren wird wegen Brandstiftungsverdacht ermittelt.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung nach Feuer in Wien-Floridsdorf

Zu dem Feuer in der Wohnung in der Friedrich-Manhart-Straße kam es am Nachmittag des 26. Februars. Die 34-jährige Mutter war alarmiert worden, dass weder ihr 33-jähriger Mann noch die beiden gemeinsamen Kinder in der Arbeit bzw. der Betreuungseinrichtung erschienen waren. Daraufhin machte sich auf den Weg zur gemeinsamen Wohnung und entdeckte Rauch aus der Wohnung steigen. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch, fand jedoch niemanden in der Wohnung. Zwei Tage später schafften es die Fahnder der Polizei, den Mann mit der Zweijährigen und dem Fünfjährigen in der Nähe von Frankfurt zu orten. Mitarbeiter der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) brachten die Kinder danach zurück in Bundeshauptstadt.