In Wien-Floridsdorf ist ein Vater und zwei Kinder abgängig. ©Canva (Sujet)

Familien-Drama in Wien-Floridsdorf: Wohnung in Brand und Vater mit zwei Kindern verschwunden

In Wien-Floridsdorf ist am Montag ein Vater mit seinen zwei Kleinkindern verschwunden. Als die Frau nach Hause fuhr, entdeckte sie, dass es in der Familienwohnung brannte.

Als die 34-jährige Frau darüber informiert wurde, dass weder ihr 33-jähriger Mann bei seiner Arbeit erschienen ist, noch ihre gemeinsamen Kinder, eine zweijährige Tochter und ein fünfjähriger Sohn, im Kindergarten waren, fuhr sie umgehend nach Hause. Als sie in der Wohnung Rauch wahrnahm, alarmierte sie gegen 17 Uhr den Notruf. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte den Brand löschen. Es wurde niemand in der Wohnung vorgefunden.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt zu dem Brand. Um die drei Abgängigen zu finden, läuft eine umfangreiche Fahndung, berichtet die Polizei Wien am Dienstagnachmittag.