Vassilakou wirbt erneut für City-Maut in Wien

Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou macht sich erneut für die Einführung einer City-Maut in Wien stark. Eine solche Maßnahme würde laut einer Studie bereits von knapp 60 Prozent der Österreicher befürwortet.

“Beim Thema City-Maut ist die Bevölkerung schon viel weiter als die Politik. Laut einer aktuellen Studie befürworten 59 Prozent der ÖsterreicherInnen eine City-Maut. Warum? Weil solche Maßnahmen die Lebensqualität deutlich erhöhen”, zeigt sich Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou am Dienstag in einer Aussendung bestärkt.

“Mein Vorschlag einer City-Maut war und ist mein Ernst. Wenn sich Wien, Niederösterreich, Burgenland und der Bund an einen Tisch setzen und zu verhandeln beginnen, können wir gemeinsam zu einer Lösung für die Ost-Region kommen. Das wäre endlich einmal wieder ein großer Wurf”, so Vassilakou weiter.

Kritik von WK Wien: “Verkehrspolitische Sackgasse”

“Eine City-Maut ist nichts anderes als eine Strafsteuer. Und ganz ehrlich, das ist kein Zukunftsprojekt, sondern verkehrspolitische Steinzeit”, kommentiert Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien die jüngsten Gedankenspiele zur City-Maut in Österreich. In einer Aussendung verweist er auf die letzte Wiener Bürgerbefragung, bei der drei Viertel der Wiener gegen eine City-Maut votiert haben.