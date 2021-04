Valneva startete Phase-III-Studie in Großbritannien

Der österreichisch-französische Impfstoffhersteller Valneva hat in Großbritannien eine klinische Phase-III-Studie für seinen Corona-Impfstoff gestartet.

Der Impfstoffkandidat "VLA2001" wird in einer vergleichenden Studie mit dem Impfstoff von AstraZeneca ("Vaxzevria") getestet. Rund 4.000 Probanden werden zwei Dosen von einem der beiden Impfstoffe erhalten, teilte Valneva Austria in einer Aussendung mit. Die EU hat noch keinen fixen Vertrag mit Valneva geschlossen.

Valneva in Phase-III-Studie im Vergleich zu Astrazeneca

Die vergleichenden Immunogenitätsstudie "Cov-Compare" mit dem in Großbritannien und der EU bereits bedingt zugelassenen AstraZeneca-Wirkstoff ist relevant für eine etwaige Zulassung von "VLA2001", betonte der Konzern mit Hauptsitz in Saint-Herblain in Westfrankreich. Das Ziel sei die Bestimmung der Immunantwort zwei Wochen nach Abschluss einer Zwei-Dosen-Immunisierung, die im Abstand von vier Wochen verabreicht wurde. Zudem solle "der Nachweis der Überlegenheit von VLA2001 im Vergleich zu Vaxzevria" erbracht werden.

Zulassungsantrag im Herbst 2021 geplant

Erst am Mittwoch hatte Valneva angekündigt, wegen schleppender Verhandlungen mit der EU nun direkte Gespräche mit interessierten Staaten über künftige Impfstofflieferungen führen zu wollen. Valneva begann Ende Jänner an seinem Sitz in Schottland mit der Produktion des Wirkstoffes VLA2001. Ein angestrebter Vertrag mit der EU sah eine Bestellung von bis zu 60 Millionen Dosen vor. Nach Österreich sollten im Rahmen des EU-Beschaffungsprogrammes 1,2 Millionen Dosen kommen. Valneva unterhält in Wien einen großen Forschungsstandort. Die britische Regierung hat bereits 100 Millionen Dosen bestellt, mit Option auf fast doppelt so viele weitere.