Valentinstags-Idee? Training mit dem Partner ist begehrt

Der 14. Februar hat den Valentinstag im Gepäck. Intersport Austria hat diesen Tag zum Anlass genommen, um die Resultate des "Sportreports" vorzustellen.

Hälfte will mehr Sport mit Partner

IMAS International hatte von 30. Mai bis 10. Juni 2022 Online 1.350 Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren zu ihrem Sportverhalten in Partnerschaften befragt. Ein zentrales Ergebnis: Jeder Zweite wünscht sich mehr Sport mit dem Partner. Die Sportart an sich (25 Prozent), die Bewegung an der frischen Luft und in der Natur (13 Prozent) und das Erfolgserlebnis (13 Prozent) verbinden die Österreicher und Österreicherinnen mit den schönsten Momenten im Sport. Jeder Zweite würde gern mehr Sport gemeinsam betreiben - vor allem die 16 bis 29-Jährigen (69 Prozent) und 30 bis 39- Jährigen (54 Prozent).