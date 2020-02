Valentinstags-Idee: Eine Inselboot-Fahrt auf der Alten Donau

Romantische Inselboote mit Weltkugeln stehen bereit für den Valentinstag: Auf der Alten Donau kann man nicht nur im Sommer eine Bootsfahrt genießen - spezielle Angebote locken auch jetzt Verliebte an.

Eine Welt voll Liebe auf der Alten Donau: Seit Dezember stellt die Alte Donau den "Mittelpunkt der Welt" dar, da die allseits beliebten Inselboote mit einer Weltkugel übergestülpt und so wintertauglich gemacht wurden.

Zum Valentinstag: Dem Partner die Welt zu Füßen legen

Die neue Weltattraktion eignet sich optimal für romantische Dates am Valentinstag. So liegt verliebten Paaren die ganze Welt zu Füßen. Männer, denen noch eine geniale Idee für den Valentinstag fehlt, sind mit einem Ausflug an die Alte Donau gut beraten. Dort stehen Inselboote mit Weltkugeln zur Verfügung, die gut geheizt und hübsch dekoriert für eine Verabredung von Welt sorgen.