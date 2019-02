Valentinstag in Wien: Romantik im Prater erleben

Der Valentinstag wird im Wiener Prater romantisch: Im Geisterschloss wird geküsst, im Planetarium der Sternenhimmel bestaunt, im Rollercoaster Restaurant Rosen per Achterbahn überreicht und in der Luftburg steht ein viergängiges Valentinsmenü auf der Speisekarte.

Zweisamkeit und ein Bio-Valentinsmenü, das einem in vier Gängen auf der Zunge zergeht, stehen in Kolariks Luftburg auf der Tageskarte. Wenn es etwas spaciger sein darf, sorgt eine Lichtershow im Rollercoaster Restaurant für Knistern und Funkeln – und wer seinem Schatz Rosen bestellen möchte, bekommt diese per Achterbahn zum Tisch geliefert.

Übrigens: Der 14. Februar ist nicht nur Valentinstag, sondern auch der Tag des Riesenrads. Ingenieur George Washington Gale Ferris Jr. erfand das erste Riesenrad der Welt, das 1893 in Chicago erbaut wurde. Seither findet der Tag des Riesenrades jährlich an seinem Geburtstag statt und ehrt das Riesenrad und seinen Erfinder.

Für Fans des Wiener Riesenrads gibt es an diesem Ehrentag eine ganz besondere Aktion: Die ersten fünfzig Gäste, die am 14. Februar ein Ticket an der Kassa kaufen, erhalten eine kristalline Überraschung aus dem Swarovski Kristallwelten Store Wien. Doch auch der Valentinstag kommt im Wiener Riesenrad nicht zu kurz: Viele Verliebte feiern diesen Tag bei einem romantischen Candle Light Dinner in einem exklusiven Waggon.