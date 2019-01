Valentinsspecial im SO/Vienna: "Anti-Valentine's Party" oder doch "Be my Valentine"?

Am 14. Februar ist der Tag der Liebenden. Doch wer diesem Trubel entkommen möchte, kann auch die "Anti Valentine's Party" im SO/Vienna besuchen.

Am Valentinstag bietet das SO/Vienna sowohl für Paare als auch Singles besonderes Programm. Im 18. Stock des Lifestyle-Hotels wird eine exklusive “Anti Valentine’s Party” stattfinden. Ab 22 Uhr können Gäste bei freiem Eintritt in den Genuss von eigens kreierten Drinks kommen. “Love Consultant”, “Tinder me” und “Screw Valentine’s Day” sorgen nicht nur für angeregte Gespräche, sondern können auch über manch Trennungsschmerz hinweghelfen.

Bei der “Anti Valentine’s Party” kann man auch seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Im “Hate My Ex Corner” warten Voodoopuppen und ein Boxsack auf reichlich Emotionen. Für Partystimmung wird DJ Fe Vargas sorgen.

“Das SO/ Vienna steht für eine verspielte, aber auch bewusst rebellische Interpretation des Luxushotels, ein lebendiges und ausdrucksstarkes Lebensgefühl und eine vibrierende Energie. Gerade mit unserer „Anti Valentine’s Party“ wollen wir zeigen, dass die Marke SO/ Vienna Mut zur Provokation besitzt. Mit dem zusätzlichen Menü-Angebot im Das LOFT Restaurant wollen wir dennoch ein gewohntes Rahmenprogramm für den Tag der Liebenden anbieten“, so der General Manager des SO/ Vienna Peter Katusak-Huzsvar.