USA und Europa planen Neustart des Reiseverkehrs

Die USA und Europa lockern langsam ihre Maßnahmen für Reisende. Nach 15 Monaten der Pandemie soll der Reiseverkehr nun wieder angekurbelt werden.

Eine Öffnung der USA für Reisende aus Europa rückt angesichts der abflauenden Corona-Pandemie näher. Die US-Regierung kündigte am Dienstag (Ortszeit) an, Arbeitsgruppen mit der Europäischen Union, Großbritannien, Kanada und Mexiko einzusetzen, die Konzepte für einen sicheren Neustart des Reisens nach 15 Monaten Reisebeschränkungen in der Pandemie erarbeiten sollen.