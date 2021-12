USA: Notfallzulassung für Corona-Medikament Paxlovid

Neuigkeiten zum Thema "Corona-Medikamente" aus den USA: Die Arzneimittelbehörde FDA hat am Mittwoch eine Notfallzulassung für Paxlovid des US-Herstellers Pfizer ausgesprochen.

Mit Paxlovid behandelt werden sollen positiv getestete Corona -Patienten ab zwölf Jahren mit milden bis mittleren Symptomen und einem großen Risiko für eine Verschlimmerung der Erkrankung. Es ist laut FDA das erste Covid-Mittel in den USA, das in Pillenform eingenommen werden kann.

Paxlovid soll gratis sein

Das Medikament soll in den USA verschreibungspflichtig, aber kostenlos erhältlich sein. Die US-Regierung hatte mitgeteilt, zehn Millionen Dosen für 5,3 Milliarden US-Dollar (4,7 Milliarden Euro) gekauft zu haben. Die Auslieferung könnte noch in diesem Jahr beginnen. In Europa hatte die Arzneimittelbehörde EMA Mitte November mitgeteilt, mit einer Untersuchung des Covid-19-Medikaments begonnen zu haben.