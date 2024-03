US-Musikerin Lizzo deutet Karriereende an

Die US-Musikerin Lizzo hat auf Instagram ihren Rückzug aus dem Musikgeschäft angedeutet.

"Ich höre auf", so US-Musikerin Lizzo in einem in der Nacht auf Samstag geposteten Beitrag auf ihrem Instagram-Account. Die 35-jährige Rapperin, Sängerin und Flötistin führte unter anderem an, sie sei es leid, in ihrem Leben und online herumgestoßen zu werden.