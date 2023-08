Heftige Vorwürfe gegen Sängerin Lizzo

Drei Ex-Tänzerinnen von Sängerin Lizzo verklagen die 35-Jährige.

Drei ehemalige Tänzerinnen der US-Sängerin Lizzo haben eine Klage gegen die Musikerin wegen des Vorwurfs der Schaffung eines feindseligen Arbeitsumfeldes eingereicht. Der Künstlerin werden verschiedene Verstöße gegen das kalifornische Arbeitsrecht vorgeworfen, wie von der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag gesichtete Gerichtsakten zeigen.

Die Vorwürfe umfassten unter anderem "sexuelle, religiöse und rassistische Belästigung, Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung", berichtete die Anwaltskanzlei der Klägerinnen. Zwei der drei Tänzerinnen seien schließlich entlassen worden, während die dritte "wegen des entsetzlichen Verhaltens kündigte", hieß es in der Erklärung weiter. Die Tänzerinnen werfen der Sängerin unter anderem sexuelle Belästigung vor, wie "Variety" berichtet. Außerdem soll sie für ein toxisches Arbeitsumfeld gesorgt haben, indem sie Mitglieder ihres Teams zu Handlungen gedrängt habe. In der Klage wrude unter anderem ein Vorfall in Amsterdam thematisiert. Dort soll Lizzo eine der Klägerinnen dazu gedrängt haben, im Club die Brüste von einer nackten Tänzerin zu berühren.