Urteil im Prozess um ertränkte Ehefrau in Wien-Donaustadt: 53-Jähriger wird eingewiesen

Weil er aufgrund einer paranoiden Schizophrenie seine Ehefrau im Eifersuchtswahn kurz vor Weihnachten 2018 in der Badewanne ertränkt hat, ist ein 53-Jähriger am Freitag am Wiener Straflandesgericht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden.

53-Jähriger tyrannisierte Ehefrau: Opfer suchte Hilfe bei Kollegin

Seitensprung-Geständnis warf Beschuldigten "völlig aus der Bahn"

Am 23. Dezember kam es erneut zum Streit zwischen den Eheleuten in ihrem Reihenhaus in der Donaustadt. Wie so oft wollte der 53-Jährige wissen, ob ihn seine Frau betrüge, als sich die 51-Jährige gerade ein Bad einließ. Laut Aussage des Betroffenen soll sie da erstmals eine Liaison mit einem Nachbarn zugegeben haben. Laut Staatsanwältin hätte er dann seine Frau, die bereits in der Wanne lag, unter Wasser gedrückt, bis sie sich nicht mehr rührte. Mit einer Nagelschere soll er ihr auch Verletzungen an der linken Hand zugefügt haben, um vermutlich einen Selbstmord vorzutäuschen.