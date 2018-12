Mordalarm in Wien-Donaustadt: 52-Jähriger ertränkte Ehefrau aus Eifersucht

Sonntagabend nahm die Polizei einen 52-Jährigen in Wien-Donaustadt fest. Der Mann soll seine Ehefrau in der Badewanne ertränkt und es danach wie einen Selbstmord aussehen haben lassen.

Polizisten wurden am 23. Dezember gegen 22.45 Uhr wegen eines vermeintlichen Selbstmordes in einer Wohnung in der Breitenleer Straße alarmiert. Die Beamten fanden eine 51-jährige Frau mit Schnittverletzungen am Unterarm in der eingelassenen Badewanne vor.