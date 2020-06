Urteil für ehemalige Miss Vienna-Kandidatin bestätigt: 13 Jahre Haft

Eine frühere Miss Vienna-Kandidatin hatte im Juli 2019 auf eine Nebenbuhlerin eingestochen. Eine Strafberufung wurde zurückgewiesen.

Es bleibt bei 13 Jahren Haft für eine frühere Miss Vienna-Kandidatin, die im Juli 2019 in der Attemsgasse in Wien-Donaustadt in Tötungsabsicht auf eine Nebenbuhlerin eingestochen hatte. Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hat am Dienstag die Strafberufung der 25-Jährigen zurückgewiesen, die im Dezember vom Landesgericht für Strafsachen wegen versuchten Mordes schuldig erkannt worden war.