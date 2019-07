Streit um Mann: Wienerin durch zahlreiche Messerstiche schwer verletzt

In Wien-Donaustadt kam es am Montagabend zu einer Messerstecherei. Dabei wurde eine 30-jährige Frau von einer 25-Jährigen durch zahlreiche Messerstiche schwer verletzt. Es dürfte durch Streitereien um einen Mann zu der Tat gekommen sein.

Gegen 21.15 Uhr kam es in der Wiener Attemsgasse zu dem Vorfall. Die mutmaßliche Täterin war an die Wohnadresse des Opfers gekommen. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer läutete sie an der Wohnungstür und das Opfer öffnete. Daraufhin attackierte die 25-Jährige ihre Kontrahentin unangekündigt. Dabei wurden der 30-Jährigen Messerstiche in den Rücken und Schnittverletzungen an den Händen und Beinen zugefügt. Laut ersten Ermittlungen dürfte es wegen Streitigkeiten um einen Mann zu der Tat gekommen sein.