OGH: Ex-Miss Vienna-Kandidatin rechtskräftig wegen Mordversuchs verurteilt

Vor kurzem wurde der Schulspruch wegen versuchten Mordes über eine frühere Miss Vienna Kandidatin vom Obersten Gerichtshof (OGH) bestätigt.

Frau in Wien niedergestochen: 13 Jahre Haft wegen Mordversuchs



Die Wienerin war im vergangenen Dezember am Landesgericht für Strafsachen schuldig erkannt worden, im vorangegangen Juli in der Attemsgasse in Wien-Donaustadt in Tötungsabsicht eine Nebenbuhlerin niedergestochen zu haben. Die Betroffene hat mit dem selben Mann zwei Kinder, der auch der Vater eines mittlerweile zweieinhalb Jahre alten Sohnes der früheren Schönheitswettbewerberin ist. Ob es bei den von der ersten Instanz verhängten 13 Jahren Haft bleibt, ist noch offen. Die Berufung gegen die Strafhöhe wurde vom OGH dem Wiener Oberlandesgericht (OLG) zur Entscheidung zugewiesen.