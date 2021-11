Ursache für Waldland-Brand im Waldviertel geklärt

Der Brand in einer Firmenhalle des Waldviertler Unternehmens Waldland wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst. In einem Heizkessel kam es zu einer Störung und damit zur Überhitzung und Entzündung von Staubablagerungen.

Ein technischer Defekt im Bereich der Trocknungsanlage hat laut Ermittlungen den Brand vor einer Woche in einer Firmenhalle in Oberwaltenreith bei Zwettl ausgelöst. Der Schaden liege im zweistelligen Millionenbereich, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag auf Anfrage einen Onlinebericht der "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN").