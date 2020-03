Unternehmen aus Graz kann FFP-Schutzmasken reinigen

Die Grazer Firma Cristof Industries stellt Maschinen her, die FFP-Masken wiederverwendbar machen. Bis zu 150 Masken pro Stunde können so gereinigt werden.

Eine Modifizierung eines Gerätes zur Aufbereitung von medizinischem Abfall macht es möglich, Partikel-filternde Halbmasken (FFP) für die Wiederverwendung zu reinigen. Entwickelt wurde diese Maschine von Cristof Industries in Graz. Bis zu 150 Masken können so stündlich aufbereitet werden.

"Wir haben die Not zum Anlass genommen, und geschaut, ob man vielleicht ja Masken aufbereiten kann", schildert Wolfgang Nestler, Managing Director von Cristof Industries, am Montag der APA - Austria Presse Agentur. Dank eines neuen Ministerium-Erlasses sei dies nun auch in Österreich erlaubt.