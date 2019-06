"United in Diversity": Vorhang auf für den letzten Life-Ball

Samstagabend wird der letzte Life Ball stattfinden. Gery Keszler hat nach 26 Jahren das Ende des Charity-Events bekanntgegeben. Heute wird es jedoch noch einmal bunt.

Am heutigen Samstagabend wird der letzte Life Ball über die Bühne gehen. Nach 26 Jahren hat Organisator Gery Keszler das Aus für das Charity-Event zugunsten der Aidshilfe verkündet. Als Gäste haben sich u.a. die Hollywood-Stars Katie Holmes und Lindsay Lohan angesagt. Das Event steht unter dem Motto "United in Diversity" ("In Vielfalt vereint") und taucht die Besucher in eine bunte Zirkuswelt.