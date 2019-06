Life Ball 2019: Ringsperre und Öffi-Einschränkungen in Wien

Heute Abend findet der letzte Life Ball im Wiener Rathaus statt. Die Großveranstaltung bringt auch heuer wieder eine Ringsperre mit sich. Zudem sind Öffi-Nutzer von Sperren, Kurzführungen und Umleitungen betroffen.

Wiener City: Sperre der Ringstraße wegen Life Ball

Für Autofahrer beginnt die Sperre der Ringstraße bereits noch früher, ab circa 16.00 Uhr. Die Prachtstraße wird zwischen der Operngasse und der Schottengasse bis ca. 01.30 Uhr nicht befahrbar sein, so der ARBÖ.

Öffi-Einschränkungen: Ausweichen auf U-Bahnlinien empfohlen

"Wir erwarten trotz des Pfingstwochenendes vor den Ableitungen vom Ring und der Umleitungsstrecke längere Verzögerungen. Staus sind nicht ausgeschlossen. Autofahrer, sollten den Ring ab Samstagnachmittag möglichst meiden und großräumig umfahren. Wer in die City und/oder zum Life Ball will, sollte auf die U-Bahnlinien U1, U2, U3 und U4 umsteigen", so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.