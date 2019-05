Life Ball Programm wurde wegen finanzieller Engpässe deutlich reduziert

Am Montag wurde das Programm für den letzten Wiener Life Ball präsentiert. Einziges Sideevent wird heuer die "Life+ Solidarity Gala" sein.

Knapp drei Wochen vor dem letzten Life Ball hat es bereits jetzt zahlreiche Danksagungen an das Team rund um Gery Keszler und viele Emotionen gegeben. Bei der Pressekonferenz, bei der auch das Programm für das Event am 8. Juni bekannt gegeben wurde, stand eher Wehmut im Raum.

“Viele Probleme konnten wir nur mit Life Ball-Geldern lindern”, erklärte Wilhelm, der nun auf Spendengelder in der Höhe von 200.000 Euro verzichten muss. Denn HIV-Therapie könne man sich nur leisten, wenn man versichert ist. Und das sei bei vielen Menschen in Österreich nicht der Fall. “Wir brauchen für Menschen, die Versicherungslücken haben, Geld”, sagte Wilhelm. Wenn diese Menschen Therapien unterbrechen, würden sie wieder infektiös werden.

Heuer wird der Schwerpunkt auf die “U=U”-Kampagne mit dem Testimonial, Pornodarsteller Francois Sagat, gesetzt. Unter der Abkürzung steckt “Undetectable=Untransmittable” – was soviel bedeutet, dass durch eine wirksame Therapie die HI-Virenproduktion unterdrückt wird. “Lasst Euch testen”, riet Sagat vor allem jungen Menschen. “Das ist eine Erkrankung, die man so ausrotten kann”, betonte auch Medizinerin Brigitte Schmied.

Der Trägerverein “Life+” nahm sowohl im Vorfeld als auch auf der Pressekonferenz nochmals Stellung zum Aus des Charity-Events. “Alle hielten den Life Ball für ein unsinkbares Schiff”, sagten deren Mitglieder über die schwierige finanzielle Lage. “Das war keine Entscheidung, sondern eine Entwicklung. Eine Entwicklung, die im Jahr 2016, in dem der Life Ball pausiert hat, begonnen hat.” In der Pause sei zwar wichtige HIV-Jugendarbeit forciert worden, aber die Organisatoren waren dadurch “nicht wie erhofft gestärkt, sondern hat im Gegenteil Substanz gekostet”.

Außerdem hätten sich auch manche Sponsoren in der Zwischenzeit neue Betätigungsfelder gesucht. “Der Life Ball 2017 und 2018 waren in Folge beide ein Kraftakt”, so der Verein. Gleich danach im Sommer 2018 habe man sich zusammengesetzt und einen Businessplan erarbeitet, wie man das Event organisatorisch und strukturell neu aufstellen und für die Zukunft fit machen könne. “Uns war schon zu diesem Zeitpunkt klar, dass wir das aus eigener Kraft nicht schaffen können, wir hätten Unterstützung gebraucht”, so “Life +”. Man habe dies auch allen wesentlichen Interessensgruppen, allen voran der Stadt Wien als erster Ansprechpartner, “sehr früh kommuniziert. Doch wir wurden nicht gehört oder nicht verstanden.”