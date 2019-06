Für den Life Ball 2019: Dita von Teese in Wien eingetroffen

Burlesque-Tänzerin Dita von Teese wird auch beim heurigen Life Ball mittanzen. Am Donnerstagnachmittag landete sie in Wien und wurde von Gery Keszler herzlich in Empfang genommen.

Auch für den letzten Life Ball haben sich zahlreiche Stargäste angekündigt. Neben Katie Holmes, Aura Dione, Chris Lohner und Cesár Sampson wird auch Burlesque-Tänzerin Dita Von Teese ein deutliches Zeichen im Kampf gegen HIV und Aids setzen.

Am Donnerstagnachmittag wurde Dita Von Teese mit einiger Verspätung am Flughafen Wien-Schwechat von Life Ball-Organisator Gery Keszler herzlich in Empfang genommen. Am Samstag wird sie bereits zum vierten Mal wird als Gast am Charity-Ball auftreten.